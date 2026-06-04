Глазьев оценил потенциал сотрудничества РФ и Белоруссии

Он также отметил, что в Союзном государстве работают над стратегией опережающего развития СГ. «Видим возможности и для поддержания высоких темпов экономического роста, и для наращивания совместных инвестиций. Наша главная задача — расширение сети кооперационных проектов, реализация общих программ развития», — сказал он.