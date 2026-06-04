Глазьев оценил потенциал сотрудничества РФ и Белоруссии

«Я убежден в том, что потенциал нашего экономического сотрудничества намного превышает данные официальных прогнозов», — сказал он в ходе круглого стола «Союзное государство: время быть первыми» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он также отметил, что в Союзном государстве работают над стратегией опережающего развития СГ. «Видим возможности и для поддержания высоких темпов экономического роста, и для наращивания совместных инвестиций. Наша главная задача — расширение сети кооперационных проектов, реализация общих программ развития», — сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.