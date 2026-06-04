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Глазьев оценил потенциал сотрудничества РФ и Белоруссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Потенциал экономического сотрудничества России и Белоруссии значительно превышает прогнозы. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства (СГ) Сергей Глазьев.

Источник: РИА "Новости"

«Я убежден в том, что потенциал нашего экономического сотрудничества намного превышает данные официальных прогнозов», — сказал он в ходе круглого стола «Союзное государство: время быть первыми» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он также отметил, что в Союзном государстве работают над стратегией опережающего развития СГ. «Видим возможности и для поддержания высоких темпов экономического роста, и для наращивания совместных инвестиций. Наша главная задача — расширение сети кооперационных проектов, реализация общих программ развития», — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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