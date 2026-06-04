Эксперт ВТБ объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста

Отдельно топ-менеджер ВТБ прокомментировал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. По его словам, это важное, но далеко не единственное направление для вложений. «Профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в различных отраслях. Искусственный интеллект — важное направление, но далеко не единственное, которое привлекает инвестиционный капитал», — пояснил он.