9,5 млрд рублей направят на развитие новых микрорайонов Нижнего Новгорода

Финансирование будет организовано с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Как отметил Александр Аксаков, этот механизм позволяет привлекать средства с рынка капитала и направлять их на реализацию крупных инфраструктурных проектов, снижая нагрузку на региональные бюджеты. По его словам, новые магистральные сети планируется построить к концу 2028 года.