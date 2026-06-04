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9,5 млрд рублей направят на развитие новых микрорайонов Нижнего Новгорода

Новинки и Ольгино обеспечат современной инфраструктурой к 2028 году.

Нижегородская область привлечет 9,5 млрд рублей на строительство коммунальной инфраструктуры в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение подписали управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков и заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Средства направят на создание современной инженерной инфраструктуры в поселке Новинки и деревне Ольгино, которые входят в состав Нижнего Новгорода. Проект предусматривает строительство теплоэнергетических объектов, магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, а также локальных очистных сооружений.

Финансирование будет организовано с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Как отметил Александр Аксаков, этот механизм позволяет привлекать средства с рынка капитала и направлять их на реализацию крупных инфраструктурных проектов, снижая нагрузку на региональные бюджеты. По его словам, новые магистральные сети планируется построить к концу 2028 года.

Сергей Морозов подчеркнул, что территория Новинок и Ольгино сегодня является крупнейшей площадкой комплексного развития в регионе. Здесь возводят современное жилье и создают социальную инфраструктуру, а строительство инженерных сетей станет важной основой для дальнейшего развития новых микрорайонов и повышения качества жизни будущих жителей.