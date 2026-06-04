Минфин намерен менять судьбу денег молчунов

По словам главы Минфина, для реализации инициативы потребуется изменить законодательство. Предполагается, что средства молчунов смогут работать как долгосрочные сбережения. Граждане получат больше возможностей для управления накоплениями: деньги можно будет наследовать, использовать в особых жизненных ситуациях и распоряжаться ими более гибко, — пишет ТАСС. Силуанов также отметил, что многие россияне даже не знают о наличии у них пенсионных накоплений.