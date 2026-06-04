Минфин намерен менять судьбу денег молчунов

Волгоградцы могут столкнуться с изменениями в системе пенсионных накоплений. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин предлагает направить средства так называемых молчунов в механизм долгосрочных сбережений. Речь идет о гражданах, чьи пенсионные накопления сейчас находятся в Социальном фонде.
По словам главы Минфина, для реализации инициативы потребуется изменить законодательство. Предполагается, что средства молчунов смогут работать как долгосрочные сбережения. Граждане получат больше возможностей для управления накоплениями: деньги можно будет наследовать, использовать в особых жизненных ситуациях и распоряжаться ими более гибко, — пишет ТАСС. Силуанов также отметил, что многие россияне даже не знают о наличии у них пенсионных накоплений.
«Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться», — заявил Антон Силуанов на ПМЭФ-2026.
Жителям Волгограда пока не нужно подавать никаких заявлений — решение еще не принято. Однако владельцам пенсионных накоплений стоит проверить информацию о своих средствах через Социальный фонд или портал госуслуг и следить за изменениями законодательства.
Ранее сообщалось, что волгоградцы сдают монеты в банк.