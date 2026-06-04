Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин намерен менять судьбу денег молчунов

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о новых правилах, распространяющихся на накопления россиян.

Волгоградцы могут столкнуться с изменениями в системе пенсионных накоплений. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин предлагает направить средства так называемых молчунов в механизм долгосрочных сбережений. Речь идет о гражданах, чьи пенсионные накопления сейчас находятся в Социальном фонде.

По словам главы Минфина, для реализации инициативы потребуется изменить законодательство. Предполагается, что средства молчунов смогут работать как долгосрочные сбережения. Граждане получат больше возможностей для управления накоплениями: деньги можно будет наследовать, использовать в особых жизненных ситуациях и распоряжаться ими более гибко, — пишет ТАСС. Силуанов также отметил, что многие россияне даже не знают о наличии у них пенсионных накоплений.

«Мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться», — заявил Антон Силуанов на ПМЭФ-2026.

Жителям Волгограда пока не нужно подавать никаких заявлений — решение еще не принято. Однако владельцам пенсионных накоплений стоит проверить информацию о своих средствах через Социальный фонд или портал госуслуг и следить за изменениями законодательства.

Ранее сообщалось, что волгоградцы сдают монеты в банк.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше