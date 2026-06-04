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В Крыму за 1 млрд рублей построят Центр развития малой авиации

Меморандум о реализации инвестпроекта подписали на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

В крымском поселке Коктебель планируют построить Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта, на эти цели потратят около 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минэкономразвития.

Крымская делегация участвует в Петербургском международном экономическом форуме. На этом мероприятия подписали меморандум о реализации инвестпроекта.

«Подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта “Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева”, — рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что в создание объекта собираются вложить как минимум 1 млрд рублей.

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