В Крыму за 1 млрд рублей построят Центр развития малой авиации

В крымском поселке Коктебель планируют построить Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта, на эти цели потратят около 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минэкономразвития.
Крымская делегация участвует в Петербургском международном экономическом форуме. На этом мероприятия подписали меморандум о реализации инвестпроекта.
«Подписан меморандум о взаимодействии в сфере реализации на территории Республики Крым инвестиционного проекта “Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта на горе Клементьева”, — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что в создание объекта собираются вложить как минимум 1 млрд рублей.
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