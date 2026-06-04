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На ПМЭФ‑2026 подписано соглашение о создании научно‑технологического центра в ОЭЗ «Кулибин»

Проект призван сформировать современную исследовательскую и инжиниринговую базу.

Источник: Время

4 июня в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+), который проходит с 3 по 6 июня, правительство Нижегородской области и компания «РусСилика» заключили соглашение о создании научно‑технологического и исследовательского центра.

Документ подписали губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Центр появится на территории промышленного технопарка «Технопарк Н2О» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске. Проект призван сформировать современную исследовательскую и инжиниринговую базу — она будет использоваться для разработки новых материалов и специализированной химической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Глеб Никитин подчеркнул, что сотрудничество с «РусСиликой» уже дает результаты: на территории ОЭЗ «Кулибин» успешно работает крупный завод по производству силикагелей и силиказолей.

По словам губернатора, новый центр позволит вывести взаимодействие сторон на новый уровень; обеспечить прямой трансфер передовых химических разработок в реальный сектор экономики; создать отечественные технологии и продукты, которые смогут заменить импортные решения и снабдить российские предприятия нужными материалами для развития производств.

В рамках научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ (НИОКР) специалисты сосредоточатся на нескольких стратегических задачах:

разработка стабильного структурированного золя кремнезёма; создание синтетического кремнезёма для зубных паст; производство кремнезёмных наполнителей для шинной промышленности; разработка специальных носителей для катализаторов; поиск решений для лакокрасочной отрасли; выпуск специализированных материалов для хроматографии и аналитических исследований; создание функциональных добавок для лакокрасочных материалов; разработка кремнезёмных материалов для средств гигиены.

Михаил Сутягинский отметил, что собственный исследовательский центр поможет сформировать полноценную научно‑производственную платформу для внедрения отечественных химических технологий. По его словам, проект — это не просто инвестиции в производство, а вклад в развитие компетенций, поддержку специалистов и технологическое будущее отрасли.

Игорь Ищенко, генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области (управляющей компании ОЭЗ «Кулибин»), добавил, что центр станет площадкой для разработки и внедрения новых технологий в сфере кремнезёмных материалов (они востребованы в химической промышленности, шинной отрасли, производстве катализаторов, лакокрасочных материалов, средств гигиены и других высокотехнологичных секторах).

«Также он объединит научный потенциал региона, возможности местных образовательных организаций и производственные компетенции “РусСилики”. Кроме того, ускорит вывод разработок на рынок и их последующее промышленное освоение», — заключил он.

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