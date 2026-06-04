Кочанова сказала, как решить вопрос долгостроев в Минске

Кочанова заметила, что в Минске системно выстроили работу по ликвидации долгостроев и сделали уже очень многое в течение последних лет. Но еще она обратила внимание на то, что на данный момент главной проблемой являются объекты республиканской формы собственности, принадлежащие министерствам и ведомствам. Она добавила, что по таким объектам есть финансирование и нет объективных причин для срыва сроков, подчеркнув, что задержки вызывает бумажная волокита с документами.