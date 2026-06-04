Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова сказала, как решить вопрос долгостроев в Минске

Кочанова рассказала о жестком решении по долгостроям в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный президента по Минску Наталья Кочанова сказала, как решить вопрос долгостроев в Минске, сообщил телеграм-канал верхней палаты белорусского парламента.

В частности, на заседании Мингорисполкома глава Совета Республики принципиально высказалась о ситуации с объектами незавершенного строительства, назвав это волокитой.

— Объективных причин для затягивания сроков нет, это просто волокита, — подчеркнула она.

Кочанова заметила, что в Минске системно выстроили работу по ликвидации долгостроев и сделали уже очень многое в течение последних лет. Но еще она обратила внимание на то, что на данный момент главной проблемой являются объекты республиканской формы собственности, принадлежащие министерствам и ведомствам. Она добавила, что по таким объектам есть финансирование и нет объективных причин для срыва сроков, подчеркнув, что задержки вызывает бумажная волокита с документами.

Еще Кочанова рассказала, что решено кардинально изменить ситуацию, для чего уполномоченным представителем президента предложили не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию ведомствам, ранее не выполнившим обещания и не обеспечившим своевременно ввод в эксплуатацию уже строящихся объектов.

Кроме того, она рассказала, что в Минске на особый жесткий контроль взяли строительство так называемого «Корабля» — 15-го учебного корпуса Белорусского национального технического университета.

— Объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к 1 сентября без каких-либо промежуточных пусковых комплексов, — потребовала спикер.