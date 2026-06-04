На ПМЭФ объяснили, что нужно для роста российского фондового рынка

Он добавил, что подходы к стимулированию выхода на биржу должны различаться для государственных и частных компаний. Для госкомпаний можно сформировать понятную очередь кандидатов на размещение и сопровождать их на всех этапах подготовки. Частному бизнесу нужны иные стимулы — налоговые льготы, регуляторные послабления и прочие меры поддержки, делающие статус публичной компании выгодным.