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Авиакомпания NordStar вновь предлагает услугу «Подели» при покупке авиабилетов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авиакомпания NordStar вновь предлагает своим пассажирам при покупке авиабилетов воспользоваться удобной услугой «Подели».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Авиакомпания NordStar вновь предлагает своим пассажирам при покупке авиабилетов воспользоваться удобной услугой «Подели».

В преддверии отпусков данное предложение становится очень удобным способом распределять стоимость поездки на несколько частей, сохраняя удобство планирования путешествий и комфортное управление расходами.

При выборе данного способа оплаты на сайте www.nordstar.ru или в мобильном приложении сумма делится на четыре равные части: первая часть оплачивается в размере 25% от стоимости сразу, а остаток равными частями списывается каждые две недели.

Услуга доступна для бронирований стоимостью до 30 000 рублей.

Для оформления услуги необходимо:

1. Выбрать маршрут и даты путешествия в пределах лимитированной суммы, оформить бронирование на сайте или в мобильном приложении авиакомпании NordStar.

2. На этапе оплаты выбрать соответствующий способ «Подели».

3. Указать данные банковской карты, с которой будет произведено первое списание.

4. Подтвердить оплату — после этого билет будет оформлен, а маршрутная квитанция поступит на указанную электронную почту пассажира и отобразится в личном кабинете.

Данный сервис позволяет комфортно планировать бюджет и оставлять больше средств на дополнительные впечатления во время поездки — эти преимущества уже были оценены пассажирами ранее, и сейчас услуга возвращается на сайт и в мобильное приложение авиакомпании.

Напомним, что авиакомпания NordStar недавно обновила свое мобильное приложение. Оно стало еще удобнее: улучшен интерфейс, ускорен процесс поиска и покупки авиабилетов, расширены возможности личного кабинета и добавлены функции, повышающие комфорт взаимодействия с сервисами авиакомпании.