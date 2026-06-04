Новые правила для СТО и сервисов: изменен порядок обслуживания клиентов

С 25 апреля текущего года в Беларуси вступили в силу новые правила, которые были утверждены постановлением Совета Министров от 23 марта 2026 г. № 134 «О Правилах бытового обслуживания потребителей».
Изменения направлены на актуализацию терминологии и устранение спорных моментов в сфере бытового обслуживания, об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления социальной сферы и услуг МАРТ Анатолий Юрастов.
«Актуализирована терминология, введены новые определения, уточнены способы оплаты и порядок приемки работ», — отметил он.
В частности, в обновленных правилах в перечень бытовых услуг включены шиномонтаж и мойка автомобилей, а также уточнены требования к оформлению документов на СТО.
«Теперь исполнитель обязан указывать перечень использованных материалов — запасных частей, технических жидкостей и других компонентов, а также их стоимость», — пояснил представитель МАРТ.
Юрастов добавил, что отдельные изменения коснулись гарантийных сроков: при безвозмездном устранении недостатков они продлеваются на период ремонта.
Также уточнен порядок взаимодействия с потребителями при приемке заказов и информировании, включая возможность уведомления по почте в случае уклонения от получения услуги.
Кроме того, в новых правилах пересмотрены требования к размещению информации о деятельности исполнителей — от реестровых данных до контактной информации и книги замечаний и предложений.
«Исполнитель обязан указать в документах перечень использованных материалов, их стоимость, окончательную стоимость работы услуг с использованными материалами», — подчеркнул Юрастов.
Представитель ведомства отметил, что часть норм введена по инициативе как потребителей, так и субъектов хозяйствования, чтобы сделать регулирование более понятным и снизить количество спорных ситуаций в сфере бытовых услуг.