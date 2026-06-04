Прямая трансляция сессии «Агентная экономика: новая архитектура рынка» на ПМЭФ

Автономные ИИ-агенты становятся самостоятельными участниками экономики, они управляют активами, заключают сделки. Глобальный рынок агентного ИИ уже в 2026 году превышает $9 млрд и, по прогнозам, вырастет до $139 млрд к 2034 году. Агентная экономика обещает скорость, персонализацию и устойчивость, но одновременно ставит вопросы. Кто несет ответственность за решение, принятое алгоритмом? Где проходит граница автономии агента, особенно когда речь идет о деньгах и критической инфраструктуре? Как обеспечить прозрачность в системе, где сделки совершаются за миллисекунды без участия человека? Ответы ищут эксперты в ходе сессии Сбера «Агентная экономика: новая архитектура рынка» на ПМЭФ. Модерирует дискуссию Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбера. «Газета.Ru» ведет видеотрансляцию.