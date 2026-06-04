108 000 рублей: Минэкономразвития подняло прогноз зарплат в РФ

Минэкономразвития ожидает, что средняя зарплата в регионах РФ, и Волгоград не станет исключением, достигнет 108,3 тыс рублей в 2026 году. И эта цифра вызывает споры из-за разницы с реальными доходами жителей.
По данным прогноза, к 2027−2028 годам показатель продолжит расти. При этом в сырьевых регионах и крупных компаниях средние значения значительно выше: на Чукотке они уже превышают 200 тыс рублей, тогда как в небольших городах центральной России часто держатся в диапазоне 35−45 тыс рублей до вычета налогов. Именно это и формирует разрыв между статистикой и реальными доходами.
«Это усредненный показатель, который сильно искажают высокие зарплаты в отдельных регионах и компаниях», — следует из пояснений по экономической динамике доходов населения.
«Файнманомика» пишет: важно ориентироваться не только на средние цифры по стране, но и на собственный бюджет. Эксперты советуют считать личные расходы, оценивать динамику доходов и формировать финансовую подушку хотя бы на 1−2 месяца расходов, чтобы снизить зависимость от колебаний экономики.
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