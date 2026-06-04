108 000 рублей: Минэкономразвития подняло прогноз зарплат в РФ

По данным прогноза, к 2027−2028 годам показатель продолжит расти. При этом в сырьевых регионах и крупных компаниях средние значения значительно выше: на Чукотке они уже превышают 200 тыс рублей, тогда как в небольших городах центральной России часто держатся в диапазоне 35−45 тыс рублей до вычета налогов. Именно это и формирует разрыв между статистикой и реальными доходами.