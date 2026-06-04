Новый туристический кластер на Байкале будет обеспечен телеком-инфраструктурой

В рамках договоренностей оператор обеспечит телеком-инфраструктурой и аналитическими сервисами туристические объекты, создаваемые в составе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает развитие всесезонных курортов на побережьях Балтийского, Чёрного, Азовского, Каспийского и Японского морей, а также на Байкале. В Иркутской области в проект включены две площадки — туристическая территория «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске.