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Новый туристический кластер на Байкале будет обеспечен телеком-инфраструктурой

Договоренность об этом была подписана на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: Комсомольская правда

МегаФон примет участие в развитии цифровой инфраструктуры туристических территорий, создаваемых в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Соответствующие договоренности оператор и правительство Иркутской области закрепили на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Соглашение также предусматривает совместные проекты в сфере экологии, безопасности и импортонезависимых технологий связи.

Документ подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках договоренностей оператор обеспечит телеком-инфраструктурой и аналитическими сервисами туристические объекты, создаваемые в составе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он предусматривает развитие всесезонных курортов на побережьях Балтийского, Чёрного, Азовского, Каспийского и Японского морей, а также на Байкале. В Иркутской области в проект включены две площадки — туристическая территория «Байкальская слобода» в районе поселка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске.

Кроме того, сотрудничество будет направлено на внедрение цифровых решений для повышения комфорта и безопасности городской среды, реализацию экологических проектов, связанных с оздоровлением водоёмов, снижением объёма твёрдых коммунальных отходов и уменьшением вредных выбросов.