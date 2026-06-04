Более 50 тысяч монет вернулось в банки ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Донецкой Народной Республике завершилась акция «Монетная неделя», в ходе которой жители сдали 51 тысячу монет на сумму около 422 тысяч рублей.
Это на 7 тысяч монет больше, чем осенью. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей (более 38 тысяч), реже всего — 10 копеек. Общий вес сданной мелочи превысил 275 кг.
По всей России в оборот вернули 55 миллионов монет почти на 252 миллиона рублей. Обмен мелочи помогает возвращать её в обращение и сокращает расходы государства на чеканку.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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