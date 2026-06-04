ВТБ и РЖД подписали соглашение: стали известны подробности

Первое, о чем договорились партнеры, — это внедрение цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Второе направление касается биометрии. Простыми словами, это возможность оплатить проезд в кассе или турникете буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. Банк поможет РЖД внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее.