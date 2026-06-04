В Мурманской области будет запущена первая private 5G в промышленности

В рамках достигнутых договоренностей компании намерены совместно запустить в Мурманской области мультисетевую архитектуру, где процессы, ориентированные на соблюдение строгих KPI, будут работать в контуре 5G, а остальные действующие производственные сервисы и оборудование — бесшовно переведены в LTE. Это позволит одновременно ввести в эксплуатацию беспилотные карьерные самосвалы, используемые на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске и создать защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.