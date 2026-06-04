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Оператор мобильной связи и банк договорились о цифровом взаимодействии

Сотрудничество повысит защиту людей от мошенничества и хакерских атак.

Источник: Комсомольская правда

Банк ДОМ.РФ и МегаФон на ПМЭФ-2026 подписали соглашение о партнерстве в области реализации цифровых решений. Сотрудничество предусматривает взаимодействие в сфере повышения защиты клиентов от мошенничества, кибербезопасности, внедрения программного обеспечения для хранения данных. Подписи под соглашением поставили председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

— В центре нашего внимания всегда находятся интересы и безопасность клиентов. Партнерство с оператором позволит нам улучшить инструменты защиты клиентов от цифровых угроз, еще быстрее реагировать на любые подозрительные действия. Мы объединяем усилия для предотвращения мошенничества, обеспечения кибербезопасности и перехода на отечественные ИТ-решения, что является безусловным приоритетом для банка, — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Максим Грицкевич.

— Наше сотрудничество позволит расширить внедрение отечественных ИТ-решений в банковской деятельности: от непрерывного мониторинга угроз до защиты от мошенничества и хакерских атак. Совместная работа будет способствовать улучшению цифровой инфраструктуры нашего партнера и повышению уровня клиентской защиты, — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.