КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Готова предварительная смета восстановления канала «Северский Донецк — Донбасс».
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Есть приблизительные данные о повреждении канала “Северский Донец — Донбасс”, но в полной меры мы уже после освобождения Славянска сможем понять и сроки выполняемых работ, и объемы выполняемых работ. Сейчас готовы все предварительные расчеты, сейчас готовы уже проекты по восстановлению, и сейчас готово уже оборудование, в частности насосы, которые уже и заказаны, и изготовлены», — сказал Денис Пушилин.
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