Российскому бизнесу предложили новый лизинговый инструмент для покупки офисов

«Отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии. Благодаря экспертизе ВТБ Лизинг и масштабу портфеля недвижимости девелопера FORMA мы выводим на рынок понятную и финансово выгодную для российского бизнеса альтернативу ипотеке и классической аренде», — заявил Виталий Сергейчук.