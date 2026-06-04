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Нижегородская область и Х5 заключили соглашение о социальном и экологическом партнерстве

Церемония подписания состоялась на площадке ПМЭФ.

Источник: Время

4 июня в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+) было подписано соглашение о социальном и экологическом партнерстве между правительством Нижегородской области и компанией X5. Документ скрепили подписями губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и президент X5 Екатерина Лобачева.

Договор рассчитан на два года с возможностью продления и задает вектор для углубления сотрудничества по нескольким ключевым направлениям:

социальная поддержка населения; популяризация здорового образа жизни и правильного питания; экологическое просвещение; развитие корпоративного волонтерства; расширение каналов сбыта для продукции местных производителей через торговые сети группы X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»).

Глеб Никитин подчеркнул, что стороны уже имеют успешный опыт совместной работы: на протяжении ряда лет реализуются программы поддержки социально незащищенных граждан, развиваются механизмы адресной помощи, продвигаются инициативы в сфере здорового питания и поддержки местных производителей. Новое соглашение позволит вывести это взаимодействие на новый уровень.

В рамках партнерства стороны намерены:

Реализовывать программы продовольственной помощи для социально незащищенных категорий граждан. Запускать проекты по раздельному сбору и переработке отходов. Создавать доступную среду для маломобильных граждан. Проводить просветительские и благотворительные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Укреплять позиции нижегородских производителей на рынке.

О поддержке местных предприятий подробнее рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. По его словам, ведомство активно работает с федеральными торговыми сетями, чтобы увеличить присутствие региональной продукции на полках магазинов.

«С начала года проведено три профильных Дня поставщика, в которых участвовали более 260 нижегородских предприятий. Продукция 116 местных производителей уже представлена в торговых сетях группы X5», — отметил он.

Подписанное соглашение откроет дополнительные возможности для продвижения товаров нижегородских предприятий и выхода на новые рынки сбыта.

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