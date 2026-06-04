Лукашенко отменил утильсбор при ввозе некоторых авто в Беларусь

Так, подписанным 4 июня указом освобождаются от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимые в Беларусь новые (не старше трех лет с даты выпуска) грузовые автомобили экологического класса пять и выше. Это же касается новых прицепов и полуприцепов.