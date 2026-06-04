Лукашенко отменил утильсбор при ввозе некоторых авто в Беларусь

В Беларуси отменен утилизационный сбор при ввозе некоторых авто. Это регламентирует подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов, сообщила пресс-служба президента.
Так, подписанным 4 июня указом освобождаются от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимые в Беларусь новые (не старше трех лет с даты выпуска) грузовые автомобили экологического класса пять и выше. Это же касается новых прицепов и полуприцепов.
В пресс-службе отметили, что это поспособствует созданию дополнительных условий, чтобы белорусские автоперевозчики смогли обновить парк транспортных средств и повысить конкурентоспособность на международном рынке. Также благодаря предложенным преференциям будет увеличен экспорт транспортных услуг, в целом, это поспособствует развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.
Напомним, ранее Совмин увеличил почти на 18% суммы утильсбора, который платят при ввозе авто.
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