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Лукашенко отменил утильсбор при ввозе некоторых авто в Беларусь

Лукашенко отменил утилизационный сбор при ввозе некоторых авто в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси отменен утилизационный сбор при ввозе некоторых авто. Это регламентирует подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов, сообщила пресс-служба президента.

Так, подписанным 4 июня указом освобождаются от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимые в Беларусь новые (не старше трех лет с даты выпуска) грузовые автомобили экологического класса пять и выше. Это же касается новых прицепов и полуприцепов.

В пресс-службе отметили, что это поспособствует созданию дополнительных условий, чтобы белорусские автоперевозчики смогли обновить парк транспортных средств и повысить конкурентоспособность на международном рынке. Также благодаря предложенным преференциям будет увеличен экспорт транспортных услуг, в целом, это поспособствует развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.

Напомним, ранее Совмин увеличил почти на 18% суммы утильсбора, который платят при ввозе авто.

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