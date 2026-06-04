Нижегородская Корпорация развития и фонд «Перспективное развитие Херсонской области» договорились о сотрудничестве

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ; 18+) в ходе общего собрания членов «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» (НААИР) было подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Нижегородской области и фондом «Перспективное развитие Херсонской области». Документ скрепили подписями генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко и директор фонда Руслан Сыртланов.
Ключевыми направлениями совместной работы станут:
обмен опытом и лучшими практиками по взаимодействию с инвесторами; совместная реализация программ, нацеленных на развитие инвестиционной деятельности в регионах; организация совместных мероприятий; содействие в поиске партнеров и инвесторов.
Игорь Ищенко подчеркнул, что Корпорация в настоящее время сопровождает порядка 360 инвестиционных проектов, причем к каждому применяется индивидуальный подход. По его словам, организация готова поделиться наработанными решениями и обсудить план совместных действий, которые помогут повысить инвестиционную привлекательность регионов.
Руслан Сыртланов, в свою очередь, отметил, что сотрудничество с Корпорацией развития Нижегородской области — значимый шаг для популяризации инвестиционного потенциала обоих регионов.
Корпорация развития Нижегородской области, созданная по инициативе губернатора Глеба Никитина, уже имеет опыт выстраивания межрегиональных связей. Ранее она подписала соглашения о сотрудничестве с агентствами развития Мурманской, Саратовской и Воронежской областей; с агентством развития республики Алтай; с администрациями свободных экономических зон «Витебск» и «Минск».
Организация оказывает поддержку инвестиционным проектам на всех этапах — от информирования о возможностях региона и мерах поддержки до ввода объекта в эксплуатацию. В ее задачи входит координация взаимодействия с органами власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и другими организациями.