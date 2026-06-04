Нижегородская Корпорация развития и фонд «Перспективное развитие Херсонской области» договорились о сотрудничестве

Организация оказывает поддержку инвестиционным проектам на всех этапах — от информирования о возможностях региона и мерах поддержки до ввода объекта в эксплуатацию. В ее задачи входит координация взаимодействия с органами власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и другими организациями.