Дмитриев допустил восстановление «Северных потоков»

«Мы вчера обсуждали это с партией “Альтернатива для Германии” и от многих немцев уже звучат такие прямо призывы: “Давайте восстанавливать “Северные потоки 1 и 2”. Потому что Германия не может обойтись без российского газа… Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, “Северные потоки 1 и 2”, — сказал он на сессии “Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски” в рамках ПМЭФ.