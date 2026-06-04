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Дмитриев допустил восстановление «Северных потоков»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» будут восстанавливаться, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Источник: © РИА Новости

«Мы вчера обсуждали это с партией “Альтернатива для Германии” и от многих немцев уже звучат такие прямо призывы: “Давайте восстанавливать “Северные потоки 1 и 2”. Потому что Германия не может обойтись без российского газа… Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, “Северные потоки 1 и 2”, — сказал он на сессии “Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски” в рамках ПМЭФ.

Дмитриев отметил, что многие страны хотят диверсифицированный набор поставок, и Россия здесь играет ключевую роль.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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