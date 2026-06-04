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Схема движения в центре Волгограда меняется с 5 июня

По мнению чиновников мэрии, если сделать улицы односторонними, это позволит повысить мх пропускную способность.

Автомобилистов предупреждают: схема движения на участках улично-дорожной сети изменится в Центральном районе Волгограда с 5 июня. Односторонними станут две улицы.

По улице Гагарина в границах проспекта Ленина и улицы Чуйкова можно будет проехать только в направлении проспекта имени Ленина. По улице 13-й Гвардейской дивизии в этих же границах — только в направлении улицы Чуйкова.

По мнению чиновников мэрии, это позволит повысить пропускную способность названных участков. В настоящее время специалисты устанавливают необходимые дорожные знаки и перенастраивают светофоры.

С 15 мая часть улиц уже стали односторонними в центре Волгограда.

Ранее эксперт vlg.aif.ru Владимир Кудрявцев рассказал, будут ли госавтоинспекторы чаще останавливать водителей-пенсионеров этим летом.