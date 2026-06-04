В Крыму ограничили продажу бензина за наличный расчет

Он уточнил, что владельцы ранее купленных талонов смогут получить не более 20 литров топлива в одни руки. Чтобы избежать махинаций и сохранить порядок, власти договорились с операторами заправочных станций. Теперь на каждой АЗС будут работать представители муниципалитетов и республиканских ведомств. Их задача — фиксировать номера автомобилей как физических, так и юридических лиц, которые приезжают заправляться по талонам.