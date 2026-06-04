В Крыму ограничили продажу бензина за наличный расчет

«Начиная с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа бензина за наличный расчет. Талонов в свободной продаже нет и в ближайшее время не будет», — объяснил Аксенов в Max.
Он уточнил, что владельцы ранее купленных талонов смогут получить не более 20 литров топлива в одни руки. Чтобы избежать махинаций и сохранить порядок, власти договорились с операторами заправочных станций. Теперь на каждой АЗС будут работать представители муниципалитетов и республиканских ведомств. Их задача — фиксировать номера автомобилей как физических, так и юридических лиц, которые приезжают заправляться по талонам.
«Все коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. В ведомствах проведена оптимизация использования автотранспорта, вплоть до одного автомобиля на министерство», — добавил глава региона.
Сергей Аксенов подчеркнул, что в таком режиме заправки будут функционировать несколько дней, об изменениях будет сообщено дополнительно.
«Органы власти Республики Крым обеспечат справедливое распределение нефтепродуктов. Поддерживаем постоянную связь с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым, координируем меры реагирования, чтобы соблюсти равные условия для жителей Крыма и Севастополя», — отметил глава Крыма.
Аксенов попросил жителей проявить терпение на фоне топливных ограничений.
22 мая из-за логистических сложностей на автозаправочных станциях Севастополя установили лимит — не более 20 литров топлива на одного человека. Спустя неделю, 29 мая, аналогичные меры затронули и весь Крым: ограничения начали действовать на продажу бензина марки Аи-95.