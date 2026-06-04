Мегапроект на 120 миллиардов: в порту Новороссийска начинают строительство крупнейшего перегрузочного комплекса

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) дали старт самому масштабному этапу модернизации портовой инфраструктуры юга России. В порту Новороссийска приступают к активной фазе строительства универсального комплекса для перевалки железорудного сырья. Общий объем инвестиций в проект превысит 120 миллиардов рублей.
Реализацию этого стратегического соглашения обсудили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) Сергей Киреев.
Во встрече также приняли участие председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко, вице-губернаторы Евгений Пергун и Александр Руппель, а также мэр города-героя Андрей Кравченко.
Проект имеет стратегическое значение для всей транспортно-логистической системы России. Его подготовка началась еще несколько лет назад в соответствии с прямым поручением главы государства.
«Новороссийский порт — это южные морские ворота России, один из стратегических объектов логистической системы страны и лидер по грузообороту. В 2021 году Президент РФ поручил создать в морском порту универсальный перегрузочный комплекс для перевалки железорудного сырья. Уже завершили подготовительные работы, и сегодня даем старт самому масштабному этапу реализации этого проекта. В строительство причалов, эстакад, станций разгрузки вагонов, создание искусственных земельных участков и дноуглубление вы вложите более 120 миллиардов рублей. Этот проект очень важен как для Новороссийска, так и для всего Краснодарского края. Он позволит увеличить перевалочную мощность и даст дополнительные налоговые отчисления в бюджет», — отметил Вениамин Кондратьев.
Инвестиции в размере 120 млрд рублей будут направлены на проведение сложнейших строительных и гидротехнических работ. Проект включает в себя: возведение новых глубоководных причалов и технологических эстакад; строительство современных высокопроизводительных станций разгрузки вагонов; создание искусственных земельных участков (намыв территории в акватории порта); масштабные дноуглубительные работы для возможности приема крупнотоннажных судов.
Новый терминал станет мощным драйвером развития экономики Кубани. Помимо существенного увеличения грузооборота порта и притока налогов в краевую казну, запуск комплекса решит важную социальную задачу.
Благодаря новому производственному объекту в Новороссийске будет создано более 500 новых квалифицированных рабочих мест.
Согласно утвержденному графику, полностью завершить все строительно-монтажные работы и ввести универсальный перегрузочный комплекс в эксплуатацию планируют уже в 2027 году.