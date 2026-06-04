Мегапроект на 120 миллиардов: в порту Новороссийска начинают строительство крупнейшего перегрузочного комплекса

«Новороссийский порт — это южные морские ворота России, один из стратегических объектов логистической системы страны и лидер по грузообороту. В 2021 году Президент РФ поручил создать в морском порту универсальный перегрузочный комплекс для перевалки железорудного сырья. Уже завершили подготовительные работы, и сегодня даем старт самому масштабному этапу реализации этого проекта. В строительство причалов, эстакад, станций разгрузки вагонов, создание искусственных земельных участков и дноуглубление вы вложите более 120 миллиардов рублей. Этот проект очень важен как для Новороссийска, так и для всего Краснодарского края. Он позволит увеличить перевалочную мощность и даст дополнительные налоговые отчисления в бюджет», — отметил Вениамин Кондратьев.