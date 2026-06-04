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Власти Ростовской области подписали соглашение о развитии придорожной сферы

Ростовская область и госкомпания «Автодор» будут сотрудничать в сфере инфраструктурных проектов.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область и госкомпания «Автодор» будут развивать сотрудничество в сфере инфраструктурных проектов. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме-2026 подписали губернатор Юрий Слюсарь и председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.

Перед подписанием бумаг обсудили перспективы сотрудничества.

— Для нас важно, что партнерство с государственной компанией предполагает не только ремонт и содержание дорог, но и комплексное развитие прилегающих земель, — сказал Юрий Слюсарь.

В рамках соглашения планируют развивать градостроительный потенциал земель, прилегающих к дорогам. В связи с этим собираются синхронизировать региональные задачи по территориальному планированию с инфраструктурными проектами госкомпании «Автодор». Это позволит создать условия для размещения новых производств, транспортно-логистических центров и объектов придорожного сервиса.

Стороны намерены обмениваться опытом в сферах цифровых технологий, работать над развитием придорожной инфраструктуры и застройки в Аксайском районе, оценивать доступность транспортной сети. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2029 года.

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