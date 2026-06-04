Оперштаб по капитализации территории создают в Волгоградской области

Перед оперштабом стоит несколько важных задач по наполнению реестра недвижимости, формированию банка земли для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», повышению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории страны и обеспечению дополнительных поступлений в бюджет от имущественных налогов. В масштабах страны эта сумма обозначена в размере 150 миллиардов рублей.