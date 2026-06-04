В строительство Северного обхода Новороссийска инвестируют 70 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) 4 июня было подписано стратегическое соглашение, которое решит одну из главных транспортных проблем юга России. В строительство Северного обхода Новороссийска планируется вложить около 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, реализация проекта позволит полностью вывести транзитный грузовой транспорт за пределы городской черты. Для Новороссийска, где расположен крупнейший морской порт страны, это станет историческим событием.
«Северный обход позволит убрать транзитные большегрузы с улиц и существенно разгрузить город. В рамках договоренностей мы проработаем механизмы финансирования. Объем внебюджетных инвестиций составит около 70 млрд рублей. Для города-героя это долгожданный объект», — отметил Кондратьев.
Помимо дорожного строительства, на форуме было подписано еще одно соглашение, касающееся развития банковской инфраструктуры на Кубани. Оно направлено на повышение доступности финансовых услуг для жителей и бизнеса региона.