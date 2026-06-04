На Кубани запустят производство двигателей для БПЛА

На полях ПМЭФ-2026 власти Краснодарского края подписали стратегическое соглашение о создании уникального для региона производства. В Абинском районе будет развернуто серийное производство авиационных двигателей для беспилотников. Объем инвестиций в проект составит 750 млн рублей.
Как сообщил вице-губернатор Александр Руппель, инвестором выступает компания «НПЦ Аэромехмаш». Особенность будущего производства — высочайший уровень импортозамещения. Локализация отечественных компонентов в двигателях достигает 95%.
«Применение беспилотников на Кубани охватывает множество отраслей — от курортной сферы до АПК и дорожного хозяйства. Сегодня в регионе уже 7 ведущих предприятий производят БПЛА и комплектующие, ряд образцов успешно применяется в зоне СВО. Мы поддерживаем такие производства: компенсируем до 95% затрат на инженерные центры и до 30% — на создание импортозамещающих мощностей», — отметил Александр Руппель.
Завод будет выпускать одноцилиндровые и двухцилиндровые моторы. После выхода на проектную мощность завод обеспечит рынок 6 тысячами двигателей ежегодно. В дальнейших планах инвестора — запуск линии по сборке беспилотных систем самолетного типа. Ожидается, что компания станет резидентом кубанского научно-производственного центра «Техносфера».