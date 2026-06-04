Мантуров назвал безлюдные производства будущим российской промышленности

Отвечая на вопрос блогера Иды Галич о возможном сокращении рабочих мест, глава правительственного блока по промышленности заявил, что такие опасения напрасны. «У нас потребность и дефицит», — пояснил он. Первый вице-премьер добавил, что молодые люди все чаще выбирают инженерно-технические специальности. «Нам будет точно куда их трудоустроить и найти интересное место в будущем», — подчеркнул Мантуров.