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Мантуров назвал безлюдные производства будущим российской промышленности

Безлюдные автоматизированные производства становятся одним из стратегических ориентиров для российской промышленности. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в Блогерской студии VK Видео на полях ПМЭФ-2026.

По словам первого вице-премьера, современные заводы быстро меняются, а ключевым направлением развития становится переход к «темным» производствам — полностью автоматизированным предприятиям, где рутинные физические операции выполняют машины..

«Безлюдное, “темное” производство — это то будущее, к которому мы идем», — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что речь идет не о массовом исчезновении рабочих мест, а о замене тяжелого и рутинного физического труда. «Не надо таскать, не надо тянуть. И это все замещается сегодня машинными изделиями», — отметил первый вице-премьер.

В качестве примера Мантуров привел высокоавтоматизированную производственную ячейку, где один сотрудник сможет обеспечивать работу 18 обрабатывающих центров и 9−10 роботизированных манипуляторов. Они будут переносить детали, устанавливать инструмент и выполнять другие операции, которые раньше требовали участия большего числа работников.

Отвечая на вопрос блогера Иды Галич о возможном сокращении рабочих мест, глава правительственного блока по промышленности заявил, что такие опасения напрасны. «У нас потребность и дефицит», — пояснил он. Первый вице-премьер добавил, что молодые люди все чаще выбирают инженерно-технические специальности. «Нам будет точно куда их трудоустроить и найти интересное место в будущем», — подчеркнул Мантуров.

Мантуров также напомнил, что государство поддерживает инвесторов, компенсируя скидку на роботизированное оборудование. По его словам, такая мера позволяет окупать затраты на автоматизацию за два-три года.

В качестве примера передового производства Мантуров упомянул, что накануне вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым открыл новое современное предприятие, отвечающее за технологический процесс и технологическую логистику.

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