400 млн рублей вложат в развитие лыжной школы в Нижнем Новгороде

Сергей Колесников, в свою очередь, подчеркнул, что подписание соглашения на ПМЭФ стало сигналом рынку: социальные инициативы сегодня работают по тем же стандартам эффективности и прозрачности, что и коммерческие проекты. По его словам, задача фонда — выстроить масштабируемую модель партнёрства, где каждый вложенный рубль даёт измеримый долгосрочный результат.