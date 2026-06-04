Волгоградская делегация на ПМЭФ-2026 заручилась технологиями и инвестициями

На стенде Луганской Народной Республики замгубернатора Волгоградской области Анна Писемская обсудила с главой ЛНР Леонидом Пасечником в рамках рабочей встречи вопросы укрепления сотрудничества с новыми российскими территориями. В ЛНР, напомним, Волгоградская область с 2022 года помогает восстанавливать инфраструктуру в подшефном Станично-Луганском округе. Работы уже проведены на 216 значимых объектах. Подшефный район регулярно посещает губернатор Андрей Бочаров, чтобы лично оценить темпы и качество восстановительных работ.