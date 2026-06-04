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Венесуэла считает Россию стратегическим торговым партнером

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Россия остается стратегическим торговым партнером Венесуэлы, заявил министр внешней торговли Венесуэлы Йоханн Альварес.

Источник: © РИА Новости

«Россия остается стратегическим партнером Венесуэлы в торговой сфере», — сказал министр в ходе бизнес-диалога «Россия — Латинская Америка» на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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