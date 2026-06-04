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Мультибрендовый центр «Белорусские машины» появится в Смоленске

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству мультибрендового центра «Белорусские машины» в Смоленске подписано на полях ПМЭФ, сообщил губернатор региона Василий Анохин в канале на платформе «Макс».

Источник: Sputnik.by

Он назвал это важным шагом в укреплении экономических связей с Республикой Беларусь.

По словам Анохина, проект реализует ООО «АПК-сервис Центр» при участии ведущих белорусский предприятий машиностроения — МАЗа, МТЗ и «Гомсельмаша». В планах — создание современного логистического комплекса, который включит в себя склады, демонстрационные площадки, зоны хранения и сервисного обслуживания техники. В центре будет представлен весь машин и запчастей, производимых в Беларуси, уточнил губернатор Смоленской области.

«Общий объем инвестиций составит порядка 860 миллионов рублей. Реализация проекта рассчитана на период до 2032 года», — сообщил Анохин.

На сегодняшний день, добавил он, уже сформирован пул партнеров из числа белорусских производителей, также заключены соглашения на поставку и хранение продукции. Кроме того, под проект подобран земельный участок, оформляется необходимая документация.

Губернатор подчеркнул, что данный объект станет крупнейшим в России логистическим и сервисным центром белорусских автозапчастей. Анохин заверил, что правительством Смоленской области проекту будет оказана всесторонняя поддержка.

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