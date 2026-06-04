Мультибрендовый центр «Белорусские машины» появится в Смоленске

По словам Анохина, проект реализует ООО «АПК-сервис Центр» при участии ведущих белорусский предприятий машиностроения — МАЗа, МТЗ и «Гомсельмаша». В планах — создание современного логистического комплекса, который включит в себя склады, демонстрационные площадки, зоны хранения и сервисного обслуживания техники. В центре будет представлен весь машин и запчастей, производимых в Беларуси, уточнил губернатор Смоленской области.