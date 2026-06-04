Мантуров рассказал, как предприятия могут окупить роботов за два-три года

По словам Мантурова, правительство стимулирует инвесторов через меры поддержки, предусмотренные в том числе национальным проектом «Средства производства и автоматизации». Государство в лице Минпромторга компенсирует скидку, которую предоставляет производитель технологического оборудования, включая промышленных роботов.
Когда ты считаешь, у тебя окупается этот робот с этой скидкой за два, максимум за три года.
Он отметил, что такая поддержка должна повысить мотивацию предприятий к автоматизации и внедрению современных производственных решений.
Отвечая на вопрос о российской косметике, Мантуров также заявил, что отрасль активно развивается. По его словам, за последние два года в России появилось более 50 новых косметических брендов очень хорошего качества.
Первый вице-премьер обратил внимание, что некоторые потребители не всегда знают о российском происхождении известных марок. В качестве примера он привел зубные пасты. «Написано на английском: R.O.C.S. — производится в Московской области, SPLAT — в Новгородской области», — отметил глава правительственного блока по промышленности.
Говоря о фармацевтике, Мантуров напомнил о создании вакцины «Спутник». Он подчеркнул, что ее появление стало возможным благодаря развитию собственной фармацевтической индустрии, которая формировалась с 2008 года.
По словам первого вице-премьера, масштабирование производства лекарств требует сложных технологических решений. Он пояснил, что выпуск препарата в небольшом объеме и производство в промышленных реакторах — это разные процессы, требующие иных пропорций, сред и контроля качества.
Мантуров добавил, что российские предприятия производят не только дженерики, но и оригинальные препараты: «У нас сегодня производятся препараты в списке жизненно важных лекарственных препаратов … это не только дженерики, но, в первую очередь, оригинальные препараты, и сегодня наши предприятия идут именно в эту область производства своих собственных оригинальных препаратов».