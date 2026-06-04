Мантуров рассказал, как предприятия могут окупить роботов за два-три года

Мантуров добавил, что российские предприятия производят не только дженерики, но и оригинальные препараты: «У нас сегодня производятся препараты в списке жизненно важных лекарственных препаратов … это не только дженерики, но, в первую очередь, оригинальные препараты, и сегодня наши предприятия идут именно в эту область производства своих собственных оригинальных препаратов».