Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мантуров рассказал, как предприятия могут окупить роботов за два-три года

Промышленные роботы могут окупаться на предприятиях за два-три года благодаря мерам государственной поддержки. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в Блогерской студии VK Видео на полях ПМЭФ-2026.

По словам Мантурова, правительство стимулирует инвесторов через меры поддержки, предусмотренные в том числе национальным проектом «Средства производства и автоматизации». Государство в лице Минпромторга компенсирует скидку, которую предоставляет производитель технологического оборудования, включая промышленных роботов.

Когда ты считаешь, у тебя окупается этот робот с этой скидкой за два, максимум за три года.

Денис Мантуров
первый заместитель председателя правительства России

Он отметил, что такая поддержка должна повысить мотивацию предприятий к автоматизации и внедрению современных производственных решений.

Отвечая на вопрос о российской косметике, Мантуров также заявил, что отрасль активно развивается. По его словам, за последние два года в России появилось более 50 новых косметических брендов очень хорошего качества.

Первый вице-премьер обратил внимание, что некоторые потребители не всегда знают о российском происхождении известных марок. В качестве примера он привел зубные пасты. «Написано на английском: R.O.C.S. — производится в Московской области, SPLAT — в Новгородской области», — отметил глава правительственного блока по промышленности.

Говоря о фармацевтике, Мантуров напомнил о создании вакцины «Спутник». Он подчеркнул, что ее появление стало возможным благодаря развитию собственной фармацевтической индустрии, которая формировалась с 2008 года.

По словам первого вице-премьера, масштабирование производства лекарств требует сложных технологических решений. Он пояснил, что выпуск препарата в небольшом объеме и производство в промышленных реакторах — это разные процессы, требующие иных пропорций, сред и контроля качества.

Мантуров добавил, что российские предприятия производят не только дженерики, но и оригинальные препараты: «У нас сегодня производятся препараты в списке жизненно важных лекарственных препаратов … это не только дженерики, но, в первую очередь, оригинальные препараты, и сегодня наши предприятия идут именно в эту область производства своих собственных оригинальных препаратов».

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше