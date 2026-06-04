Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 5186 рублей

Так, в марте 2026 года средняя зарплата волгоградцев составила, по информации Росстата, 72578 рублей. При этом в феврале этого года этот показатель был гораздо меньше — 67392 рубля. Рост за месяц составил 5186 рублей. В первом квартале 2026 года размер средней зарплаты в регионе фиксировался на уровне 70096 рублей.