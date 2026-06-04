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Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 5186 рублей

Росстат зафиксировал резкий рост средней зарплаты жителей Волгоградской области. Обновленные.

Росстат зафиксировал резкий рост средней зарплаты жителей Волгоградской области. Обновленные данные содержатся в очередном докладе федерального ведомства о социально-экономическом положении регионов России.

Так, в марте 2026 года средняя зарплата волгоградцев составила, по информации Росстата, 72578 рублей. При этом в феврале этого года этот показатель был гораздо меньше — 67392 рубля. Рост за месяц составил 5186 рублей. В первом квартале 2026 года размер средней зарплаты в регионе фиксировался на уровне 70096 рублей.

В Южном федеральном округе лидером по уровню средней зарплаты является по-прежнему Краснодарский край. Здесь жители получали в марте 86388 рублей. На втором месте по этому показателю расположилась Астраханская область — 76335 рублей. Чуть меньше зарабатывали жители Ростовской области — 76146 рублей.