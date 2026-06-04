ВТБ и РЖД запустят оплату проезда по лицу и цифровому рублю

Кроме того, проезд в кассе или турникете можно будет оплатить с помощью биометрии, буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. В банке отмечают, что такие сервисы позволят ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее.