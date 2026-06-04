ВТБ и РЖД запустят оплату проезда по лицу и цифровому рублю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Банк ВТБ и «Российские железные дороги» договорились вместе развивать современные способы оплаты.
Это значит, что в будущем пассажирам станет проще и быстрее покупать билеты, а сама система расчетов станет надежнее и технологичнее. Соглашение подписали на ПМЭФ-26 заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.
Один из пунктов соглашения — внедрение цифрового рубля. Новую форму национальной валюты можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами.
Кроме того, проезд в кассе или турникете можно будет оплатить с помощью биометрии, буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. В банке отмечают, что такие сервисы позволят ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее.
Третье — это глубокая интеграция с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей. Это гарантирует, что все расчеты внутри системы РЖД и их дочерних компаний будут проходить полностью на российском оборудовании и программном обеспечении, что особенно важно для безопасности.
Таким образом, партнерство направлено на то, чтобы заменить устаревшие способы переводов на современные отечественные технологии. Пассажиры смогут почувствовать изменения, когда на вокзалах и в приложениях начнут массово появляться новые сервисы оплаты.