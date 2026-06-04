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Фармацевтический гигант построит завод на Кубани за 39 млрд рублей

Крупнейший фармзавод и фабрика упаковки появятся на Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Краснодарского края сообщил о том, что регион подписал новые соглашения в промышленном секторе. По словам Вениамина Кондратьева, на Кубани к 2030 году появится крупное производство лекарств и БАДов. Фармацевтическая компания планирует инвестировать в проект около 39 миллиардов рублей.

«Завод будет ежегодно выпускать до 20 миллиардов единиц продукции, а к 2030 году создаст почти 1300 рабочих мест. Примечательно, что аптечная сеть, начавшая свой путь в Краснодарском крае более 25 лет назад, выросла в федерального лидера, но развивает собственное производство именно у нас», — отметил Вениамин Кондратьев.

В Кореновском районе запустят производство гофрокартона. Власти региона обсуждали этот проект с инвестором еще два года назад, а теперь официально закрепили договоренности. Объем инвестиций составит 3 миллиарда рублей. Ожидается, что к 2031 году завод обеспечит около 35% потребности региона в упаковке.

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