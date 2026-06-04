Фармацевтический гигант построит завод на Кубани за 39 млрд рублей

«Завод будет ежегодно выпускать до 20 миллиардов единиц продукции, а к 2030 году создаст почти 1300 рабочих мест. Примечательно, что аптечная сеть, начавшая свой путь в Краснодарском крае более 25 лет назад, выросла в федерального лидера, но развивает собственное производство именно у нас», — отметил Вениамин Кондратьев.