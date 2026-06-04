Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о тоннеле до Аляски

В октябре Кирилл Дмитриев выдвинул инициативу строительства тоннеля через Берингов пролив, который свяжет Россию и Аляску. По его словам, стоимость проекта при использовании традиционных методов превысит $65 млрд, а при применении технологий The Boring Company Илона Маска составит менее $8 млрд. Сроки строительства могут составить менее восьми лет. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал данную идею как интересную.