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Дмитриев: РФ и США подпишут соглашение о тоннеле до Аляски

5 июня планируется подписание соглашения между Россией и США о проектировании тоннеля, который соединит Чукотку и Аляску. Об этом заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Источник: РИА "Новости"

«Что касается тоннеля. У нас будет новость завтра: мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет», — заявил Дмитриев (цитата по телеканалу «Звезда»). Как уточнил спецпредставитель президента, данный проект станет одним из крупных инфраструктурных объектов, реализуемых двумя странами.

В октябре Кирилл Дмитриев выдвинул инициативу строительства тоннеля через Берингов пролив, который свяжет Россию и Аляску. По его словам, стоимость проекта при использовании традиционных методов превысит $65 млрд, а при применении технологий The Boring Company Илона Маска составит менее $8 млрд. Сроки строительства могут составить менее восьми лет. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал данную идею как интересную.

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