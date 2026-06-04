Донские власти подписали соглашение о развитии дорожной инфраструктуры

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2026 Ростовская область и «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
Документ скрепили подписями губернатор Юрий Слюсарь и председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Юрий Слюсарь подчеркнул, что партнёрство выходит за рамки ремонта и содержания дорог. По его словам, совместная работа позволит комплексно развивать прилегающие земли и создавать современную придорожную инфраструктуру, что повысит привлекательность региона и увеличит поступления в бюджет.
Стороны договорились совместно развивать градостроительный потенциал территорий, прилегающих к дорогам компании на территории донского региона. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в сфере цифровых технологий, совместно планировать застройку и инфраструктуру в Аксайском районе. Соглашение рассчитано на период до 31 декабря 2029 года.