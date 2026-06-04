Донские власти подписали соглашение о развитии дорожной инфраструктуры

Стороны договорились совместно развивать градостроительный потенциал территорий, прилегающих к дорогам компании на территории донского региона. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в сфере цифровых технологий, совместно планировать застройку и инфраструктуру в Аксайском районе. Соглашение рассчитано на период до 31 декабря 2029 года.