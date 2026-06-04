Договор о поставках газа из России в Сербию продлят на три месяца

Сербия проводит политику диверсификации источников энергоносителей и наряду с поставками газа из России через «Турецкий поток» и ГТС Болгарии получает газ из Азербайджана, также через болгарскую территорию. Нынешний договор на поставки газа из РФ уже был продлен в конце марта на три месяца.