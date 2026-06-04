Алексей Беспрозванных: Калининградские порты стали зонами эффективного развития

На полях ПМЭФ было заключено соглашение о развитии портовой инфраструктуры, транспортных и логистических проектов в самом западном регионе страны. Об этом «РГ» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
Из-за недружественных действий соседей (Польши и Литвы) российский эксклав испытывает трудности в сфере сухопутных грузоперевозок. По этой причине львиную долю логистики переключили на паромы и сухогрузы, связывающие регион с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по морю. По последним данным, доля морских перевозок увеличилась за последние годы в пять раз.
«С одной стороны, это трудности, с другой — окно для возможностей. Сегодня в направлении Калининграда ходят 28 судов, включая четыре парома. Наша задача — развивать дальше это направление, и существующие ограничения подталкивают нас делать это быстрее», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
Раньше морскому торговому и рыбному порту не хватало грузооборота. Приток новых инвестиций изменит ситуацию к лучшему и переформатирует работу морских гаваней.
В рамках Петербургского международного экономического форума было заключено соглашение с транспортной группой FESCO. Эффективное сотрудничество позволит раскрыть логистический потенциал региона и нарастит объемы грузоперевозок. Работа морских гаваней будет перестраиваться, появятся новые рабочие места.
Кроме того, по решению президента страны будут построены два новых ролкера для доставки накатной техники, что особенно актуально для российского эксклава. Если все сложится удачно, то Калининградская область получит их в 2029 году.
Однако дополнительные суда нужны уже сейчас, особенно если учесть возраст действующих паромов «Амбал» и «Балтийск». Глава региона предложил рассмотреть возможность приобретения уже в 2026 году двух паромов (железнодорожного и для накатной техники) до завершения строительства будущих ролкеров.