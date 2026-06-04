В Центробанке подтвердили риск заморозки стейблкоинов в легальном российском поле

Первый зампред ЦБ добавил, что российский регулятор разработал ряд мер по ограничению возможного риска для инвесторов. В частности, инвесторы будут обязаны пройти тестирование для покупки крипты. Владимир Чистюхин также указал, что полностью запретить оборот стейблкоинов в России было бы нецелесообразно. По его словам, сегодня это один из наиболее удобных инструментов.