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Газпром подписал соглашение о дополнительных поставках газа в Казахстан

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подписали соглашение о дополнительных поставках российского газа в республику в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и руководитель администрации президента Казахстана Роман Скляр обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подписали соглашение о дополнительных поставках российского газа в республику в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стороны оценили газовое партнерство России и Казахстана как стратегически важное. В «Газпроме» отметили, что компания играет заметную роль в обеспечении стабильных поставок топлива в Казахстан и в укреплении энергетической безопасности Центральной Азии.

Соглашение стало продолжением договоренностей о стратегическом взаимодействии, которые «Газпром» и правительство Казахстана заключили в 2023 году.