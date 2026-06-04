Автокредиты в Нижегородской области выросли на 16,5% с начала года

В Нижегородской области продолжает расти рынок автокредитования. По итогам января-апреля 2026 года банки выдали жителям региона кредиты на покупку автомобилей на общую сумму 11,4 млрд рублей. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.