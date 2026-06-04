Минфин назвал виски и джин отстающими от водки и пива по импортозамещению

Виски и джин — алкогольные напитки с наибольшим потенциалом импортозамещения, так как российские потребители по-прежнему отдают предпочтение иностранной продукции в этой категории, сообщил на сессии ПМЭФ статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. РБК следил за трансляцией.
Чиновник отметил, что водка является «традиционным российским напитком», и абсолютное большинство покупателей отдает предпочтение продукции отечественных производителей. В случае с пивом более 60% респондентов также предпочитают российские марки, и даже в винном сегменте лидируют отечественные вина.
«Явно здесь отстает виски. То есть наибольший потенциал по импортозамещению, в принципе, если он есть, то это в категории виски, джин — вот такие нишевые алкогольные напитки. Там по-прежнему большая доля импорта», — сказал Сазанов.
Он также напомнил, что одними из главных конкурентных преимуществ отечественного алкоголя по сравнению с иностранным являются большой ассортимент и низкая цена. «Наш потребитель в целом хорошо знаком с нашей продукцией, она достаточно хорошо представлена, поэтому есть из чего выбирать. Потребитель в этом плане доволен», — резюмировал замминистра.
Ранее Сазанов представил на сессии ПМЭФ результаты проведенного Минфином соцопроса, согласно которому примерно 22% россиян при выборе алкоголя предпочтут импортный напиток вместо отечественного, а большинство граждан (59%) выбирают российский продукт. Остальные 19% респондентов затруднились назвать свои предпочтения, говорится в презентации.
Предпочитающие импорт опрошенные отметили, что готовы полностью перейти на отечественный продукт при соблюдении определенных условий. 33% хотят повышения качества и безопасности, еще 29% — снижения цены по отношению к импортной продукции.
Накануне глава «Пивоварен Бочкарев» Елена Столбовских заявила в интервью РБК, что после ухода международных брендов у граждан начал расти спрос на региональные марки пива.
На фоне повышения акцизов на вино из недружественных стран россияне стали обращать больше внимания и на отечественное вино сообщили в феврале аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». Согласно их данным, по итогам 2025 года произведенные в России тихие вина заняли больше 60% от общего объема розничных продаж в этой категории, а игристые — более 70%.