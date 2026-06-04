Минфин назвал виски и джин отстающими от водки и пива по импортозамещению

Он также напомнил, что одними из главных конкурентных преимуществ отечественного алкоголя по сравнению с иностранным являются большой ассортимент и низкая цена. «Наш потребитель в целом хорошо знаком с нашей продукцией, она достаточно хорошо представлена, поэтому есть из чего выбирать. Потребитель в этом плане доволен», — резюмировал замминистра.