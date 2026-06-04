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Глава Якутии Айсен Николаев назвал якутских коммунальщиков лучшими в мире

Глава Якутии Айсен Николаев в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026 назвал якутских коммунальщиков лучшими в мире. По его словам, такая оценка связана с экстремальными условиями, в которых работают службы региона.

Я считаю, что якутские коммунальщики лучшие в мире. Почему? Потому что, когда минус 50, любая коммунальная авария, если ты ее быстро не ликвидируешь, она превращается в аварию, которая представляет собой угрозу не здоровью, а жизни человека.

Айсен Николаев
глава Республики Саха (Якутия)

Николаев пояснил, что в случае проблем с котельной на восстановление теплоснабжения может быть всего несколько часов. По его словам, за это время необходимо запустить тепло и не допустить замерзания поселка.

Во время интервью Александр Цыпкин подчеркнул значимость развития республики, назвав его вкладом в будущее человечества. В завершение разговора Николаев также рассказал, почему стоит посетить регион: ради ярких впечатлений, чистой природы и добрых надежных людей.

Он также напомнил якутскую поговорку: «Если хочешь полюбить Якутию, приезжай летом; а если хочешь ее понять, приезжай зимой».