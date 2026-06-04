Глава Якутии Айсен Николаев назвал якутских коммунальщиков лучшими в мире

Я считаю, что якутские коммунальщики лучшие в мире. Почему? Потому что, когда минус 50, любая коммунальная авария, если ты ее быстро не ликвидируешь, она превращается в аварию, которая представляет собой угрозу не здоровью, а жизни человека.