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Путин заявил о росте реальных доходов и зарплат россиян

Также глава государства отметил, что реальные зарплаты в России выросли на четверть.

В России продолжают расти реальные доходы и заработная плата населения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, пишет ТАСС.

«Продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28 с лишним процентов, в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы свыше 25%», — заявил глава государства.

Также он отметил, что Россия выполняет обязательства в социальной сфере перед своими гражданами. В частности, власти индексируют пенсии, пособия и минимальный размер оплаты труда.