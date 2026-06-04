Путин заявил о росте реальных доходов и зарплат россиян

В России продолжают расти реальные доходы и заработная плата населения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, пишет ТАСС.
«Продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28 с лишним процентов, в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы свыше 25%», — заявил глава государства.
Также он отметил, что Россия выполняет обязательства в социальной сфере перед своими гражданами. В частности, власти индексируют пенсии, пособия и минимальный размер оплаты труда.