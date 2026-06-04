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Два новых производства запустят в Ростовской области

Около 14 млрд рублей выложат в создание двух новых производств в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Реализацию масштабной инвестпрограммы на территории Красносулинского индустриального парка в Ростовской области обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.

В индустриальном парке у компании «Технониколь» на данный момент работают два завода. Кроме того, ведется строительство производственных площадок по выпуску теплоизоляции из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, а также материалов для огнезащиты. В создание двух новых комплексов планируют вложить около 14 млрд рублей.

Один из новых заводов собираются ввести в конце 2026 года. Объем инвестиций в завод по выпуску теплоизоляции из экструзионного пенополистирола составляет 2,98 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия — 450 тысяч кубометров в год, откроют 44 рабочих места.

Проекты являются приоритетными для региона, поэтому получат поддержку областных властей.

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